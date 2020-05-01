Передача Киево-Печерской Лавры в ПЦУ: Московский патриархат проводит опрос, выйдут ли верующие на протесты

1 мая, 2020, 10:39

Буковинская епархия УПЦ МП опрашивает верующих, готовы ли те выйти на протесты, если Лавру передадут ПЦУ

Голосование насчет возможных протестов на "защиту святынь" обнародовали на странице Буковинской епархии УПЦ МП в Facebook.

"Готовы ли вы выйти на защиту православных святынь по примеру народа Черногории (с соблюдением норм карантина), в случае рассмотрения и поддержки Президентом Украины В.Зеленским петиции о незаконной передаче Киево-Печерской лавры искуственно созданной религиозной организации ПЦУ?" - спрашивают на странице епархии.

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В голосовании приняли участие 4 тыс. пользователей. По состоянию на 10 утра 95% людей, принявших участие в голосовании высказались "за" протесты.

Справка: 27 декабря 2019 Черногорский парламент принял закон о свободе вероисповедания, который направлен на уменьшение влияния Сербской Церкви в Черногории и предусматривает национализацию храмов, возведенных до 1918 года. С тех пор начались массовые протесты, организованные Сербской Церковью. Президент Черногории Джуканович обвинил СПЦ в поддержке идеи Великой Сербии, то есть сепаратизме. Сербский сепаратизм в Черногории поддержала РПЦ, а также глава РПЦвУ Онуфрий и Патриарх РПЦ Кирилл, а президент Сербии Вучич пожелал защищать сербов в Черногории.