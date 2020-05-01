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Espreso.tvОбществоПередача Киево-Печерской Лавры в ПЦУ: Московский патриархат проводит опрос, выйдут ли верующие на протесты

Передача Киево-Печерской Лавры в ПЦУ: Московский патриархат проводит опрос, выйдут ли верующие на протесты


фото: reuters
Буковинская епархия УПЦ МП опрашивает верующих, готовы ли те выйти на протесты, если Лавру передадут ПЦУ

Голосование насчет возможных протестов на "защиту святынь" обнародовали на странице Буковинской епархии УПЦ МП в Facebook.

"Готовы ли вы выйти на защиту православных святынь по примеру народа Черногории (с соблюдением норм карантина), в случае рассмотрения и поддержки Президентом Украины В.Зеленским петиции о незаконной передаче Киево-Печерской лавры искуственно созданной религиозной организации ПЦУ?" - спрашивают на странице епархии.

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В голосовании приняли участие 4 тыс. пользователей. По состоянию на 10 утра 95% людей, принявших участие в голосовании высказались "за" протесты.

Справка: 27 декабря 2019 Черногорский парламент принял закон о свободе вероисповедания, который направлен на уменьшение влияния Сербской Церкви в Черногории и предусматривает национализацию храмов, возведенных до 1918 года. С тех пор начались массовые протесты, организованные Сербской Церковью. Президент Черногории Джуканович обвинил СПЦ в поддержке идеи Великой Сербии, то есть сепаратизме. Сербский сепаратизм в Черногории поддержала РПЦ, а также глава РПЦвУ Онуфрий и Патриарх РПЦ Кирилл, а президент Сербии Вучич пожелал защищать сербов в Черногории.

  • Напомним, 29 апреля петиция о расторжении договора аренды Киево-Печерского монастыря между государством и УПЦ МП и передаче его ПЦУ набрала 25 тыс. голосов
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