 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМукачево тоже ослабляет карантин раньше: открывают торговые центры и парки

Мукачево тоже ослабляет карантин раньше: открывают торговые центры и парки

Власти города Мукачево Закарпатской области хочет с 4 мая открыть торговые центры и парки, несмотря на действующий в стране карантин.

Об этом говорится на сайте Мукачевского горсовета.

Как отмечается, соответствующее решение принял местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Торговые центры будут работать при условии:
- использование посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок;
- обеспечение персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;
- проведение дезинфекции всех помещений каждые 2:00;
- пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров;
- соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метров;
- наличия дезинфекторов на входе.
"Также с понедельника разрешается посещение парков и скверов при соблюдении социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

  • Напомним, с 1 мая в Черкассах позволили работу книжных, цветочных, строительных и других магазинов. Открыто скверы и парки, разрешено работу салонов красоты.
  • За ослабление карантина в Черкассах городской властью полиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 мая, 2020 пятница

больше новостей

1 мая, 2020 пятница

30 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать