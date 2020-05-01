Мукачево тоже ослабляет карантин раньше: открывают торговые центры и парки
Об этом говорится на сайте Мукачевского горсовета.
Как отмечается, соответствующее решение принял местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Торговые центры будут работать при условии:
- использование посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок;
- обеспечение персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;
- проведение дезинфекции всех помещений каждые 2:00;
- пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров;
- соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метров;
- наличия дезинфекторов на входе.
"Также с понедельника разрешается посещение парков и скверов при соблюдении социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
- Напомним, с 1 мая в Черкассах позволили работу книжных, цветочных, строительных и других магазинов. Открыто скверы и парки, разрешено работу салонов красоты.
- За ослабление карантина в Черкассах городской властью полиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.
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