Мукачево тоже ослабляет карантин раньше: открывают торговые центры и парки

1 мая, 2020, 21:55

Власти города Мукачево Закарпатской области хочет с 4 мая открыть торговые центры и парки, несмотря на действующий в стране карантин.

Об этом говорится на сайте Мукачевского горсовета.

Как отмечается, соответствующее решение принял местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Торговые центры будут работать при условии:

- использование посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок;

- обеспечение персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;

- проведение дезинфекции всех помещений каждые 2:00;

- пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров;

- соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метров;

- наличия дезинфекторов на входе.

"Также с понедельника разрешается посещение парков и скверов при соблюдении социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.