Для разработки вакцины от COVID-19 нужно еще $ 2 млрд, - Всемирный банк

1 мая, 2020, 16:24

Для разработки вакцины против коронавируса понадобится от одного до полутора лет и еще $2 млрд

Об этом говорится в заявлении вице-президента группы Всемирного банка Джейлы Пазарбасиоглу и директора направления перспективных исследований ВБ Аяхана Косые, передает Укринформ.

"Для разработки трех вакцин против коронавируса в течение следующих 12-18 месяцев понадобится $2 млрд дополнительного финансирования. Эта сумма не включает расходы на изготовление и доставку вакцины ", - отмечается в заявлении

Во Всемирном банке подчеркивают, что доступ к вакцине должен быть во всех странах, включая бедными.

"Нам нужно создать справедливую глобальную систему распределения, чтобы гарантировать, что все страны, включая самые бедные, будут иметь равный доступ к вакцине после ее изготовления", - говорится в документе.