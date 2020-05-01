Для разработки вакцины от COVID-19 нужно еще $ 2 млрд, - Всемирный банк
Об этом говорится в заявлении вице-президента группы Всемирного банка Джейлы Пазарбасиоглу и директора направления перспективных исследований ВБ Аяхана Косые, передает Укринформ.
"Для разработки трех вакцин против коронавируса в течение следующих 12-18 месяцев понадобится $2 млрд дополнительного финансирования. Эта сумма не включает расходы на изготовление и доставку вакцины ", - отмечается в заявлении
Во Всемирном банке подчеркивают, что доступ к вакцине должен быть во всех странах, включая бедными.
"Нам нужно создать справедливую глобальную систему распределения, чтобы гарантировать, что все страны, включая самые бедные, будут иметь равный доступ к вакцине после ее изготовления", - говорится в документе.
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