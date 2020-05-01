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Espreso.tvОбществоДля разработки вакцины от COVID-19 нужно еще $ 2 млрд, - Всемирный банк

Для разработки вакцины от COVID-19 нужно еще $ 2 млрд, - Всемирный банк


фото: Укрінформ
Для разработки вакцины против коронавируса понадобится от одного до полутора лет и еще $2 млрд

Об этом говорится в заявлении вице-президента группы Всемирного банка Джейлы Пазарбасиоглу и директора направления перспективных исследований ВБ Аяхана Косые, передает Укринформ.

"Для разработки трех вакцин против коронавируса в течение следующих 12-18 месяцев понадобится $2 млрд дополнительного финансирования. Эта сумма не включает расходы на изготовление и доставку вакцины ", - отмечается в заявлении

Во Всемирном банке подчеркивают, что доступ к вакцине должен быть во всех странах, включая бедными.

"Нам нужно создать справедливую глобальную систему распределения, чтобы гарантировать, что все страны, включая самые бедные, будут иметь равный доступ к вакцине после ее изготовления", - говорится в документе.

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