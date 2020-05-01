Боевики в Донбассе восемь раз обстреляли позиции ООС: двое раненых

1 мая, 2020, 14:44

Российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских военных на Донецком и пять раз в Луганском направлении

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

Российские наемники дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского - после полуночи с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а утром - с миномета 120-го калибра, выпустив 10 мин.

У Южного ночью разорвались 6 вражеских мин 120-го калибра, а неподалеку Новотошковское утром - 7 мин калибра 82 мм.

Кроме того, наши защитники Майского около 6 часов утра прекратили обстрел, враг вел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

На Донецком направлении имели место 3 прицельные обстрелы наших опорных пунктов в районе Богдановка. Их противник совершил со стороны оккупированного Петровского, использовав станковые противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие. Все эти обстрелы ни были длительными, ведь прекращались после адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил.

Еще один обстрел оккупанты устроили у Водяного - утром со стороны Саханка они вели огонь по нашим позициям с автоматического гранатомета, пулеметов и стрелкового оружия.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. После оказания первой медицинской помощи они были оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное.

Потери врага в результате ведения Объединенными силами ответного огня уточняются