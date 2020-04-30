Женщины больше, чем мужчины готовы соблюдать карантин, если его продлят, - опрос

30 апреля, 2020, 19:12

Женщины несколько больше, чем мужчины согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно (60% женщин против 57% мужчин)

Об этом говорится в опросе КМИС.

"Женщины несколько больше мужчин согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно (60% женщин против 57% мужчин). 12% мужчин ответили, что готовы быть на карантине не более месяца, среди женщин такой ответ дали 9%, другие разницы незначительные", - говорится в опросе.

Больше всего тех, кто готов быть на карантине столько, сколько нужно, среди старшей категории населения, 60-70+ лет (73%), меньше всего - среди молодежи, 18-39 лет (53%).

Молодежь (18-39) несколько больше других категории не соблюдает требования карантина, так как считает их чрезмерными (7%);

Больше всего тех, кто не соблюдает карантин, так как вынужден работать вне дома, в категории 40-59 лет (16%), меньше всего среди старшей категории 60-70+ (4%)

Меньше тех, кто готов быть на карантине столько, сколько нужно, среди людей с начальным образованием (47%); другие разницы несущественные;

Большинство тех, кто не соблюдает карантин из-за работы вне дома, среди людей с начальным образованием (14%).

Большинство тех, кто не соблюдает карантин из-за чрезмерных требований, также среди людей с начальным образованием (14%), в других категориях таких ответов значительно меньше: высшее образование - 4%, среднее - 3%, среднее специальное - 2%.

По региональному распределению особых разногласий не выявлено.

С 22 по 31 апреля 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2 024 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

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