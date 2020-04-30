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Espreso.tvОбществоЗеленский присвоил главе Госпогранслужбы звание генерал-майора

Зеленский присвоил главе Госпогранслужбы звание генерал-майора

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил председателю Государственной пограничной службы Сергей Дейнеке звание генерал-майора

Об этом говорится в указе президента.

Воинское звание генерал-майора присвоено Сергею Дейнеке, председателю Государственной пограничной службы Украины. Также это звание получил его первый заместитель Владимир Никифоренко.

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