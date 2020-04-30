Зеленский присвоил главе Госпогранслужбы звание генерал-майора
30 апреля, 2020, 19:14
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил председателю Государственной пограничной службы Сергей Дейнеке звание генерал-майора
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