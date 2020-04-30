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Espreso.tvОбществоЗа прошедшие сутки в Киеве заразились 60 человек, один человек умер, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве заразились 60 человек, один человек умер, - Кличко


фото: klichko.org
По состоянию на 30 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 1401 случай болезни

Об этом киевский городской глава Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Мне бы так хотелось говорить о том, что болезнь в столице пошла на спад. Но, это не так. Сегодня у нас - плюс 60 человек, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом. Среди них - трое медиков.
1 случай - к сожалению, летальный.

На сегодня в столице уже 1401 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

За сутки заболели:

  • 31 женщина в возрасте от 18 до 84 лет
  • 18 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет
  • 4 девочки и 7 мальчиков в возрасте до 17 лет.

Один больной - из Киево-Печерской Лавры. В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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