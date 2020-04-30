За падение экономики на 4,8% украинскому правительству придется бороться. Иначе это может быть минус 10% -, Яценюк
"За этот плохой сценарий украинскому правительству еще надо бороться. В противном случае это может быть и минус 10%", - отметил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк .
Он также назвал нереальными прогнозы по росту безработицы в Украине.
"Кроме этого, из-за коронавируса в Соединенных Штатах зафиксировано 26 млн безработных. Правительство Украины говорит о росте безработицы на 1,3% - более 100 000 человек. Эта цифра нереальная", - подчеркнул он.
Арсений Яценюк также отметил, что эти вопросы будут обсуждаться с ведущими украинскими и международными экспертами в ходе онлайн дискуссии Киевского форума 1 мая, в пятницу.
Трансляция начнется 1 мая в 15:00 по московскому времени на ресурсах:
- YouTube Фонда "Открой Украину";
- Facebook Арсения Яценюка;
- Facebook КБФ;
- Сайте Фонда "Открой Украину";
- Сайте КБФ.
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