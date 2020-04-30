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Espreso.tvМирИлон Маск назвал карантинные ограничения в борьбе с COVID-19 "недемократическими"

Илон Маск назвал карантинные ограничения в борьбе с COVID-19 "недемократическими"

Руководитель американской корпорации Tesla Илон Маск назвал недемократическими введенные властью ограничения, призванные предотвратить распространение коронавируса

Об этом Маск заявил на пресс-конференции, где представил результаты работы компании Tesla, передает Радио Свобода.

"Сказать (людям - ред.), что они не могут покидать свой дом, а если они сделают это, то их арестуют, это фашизм. Это недемократично, это не свобода, верните людям их свободу", - заявил Маск

Маск также отметил, что распоряжение властей заставило компанию Tesla 23 марта закрыть завод в Фремонт (штат Калифорния - ред.). Приказ был продлен до конца мая, и непонятно, когда компания сможет возобновить производство на этом предприятии.

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