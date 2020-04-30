Янукович готов "сотрудничать" со следствием по делу аннексии Крыма, - адвокат

30 апреля, 2020, 15:33

Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича заявляют, что их подзащитный готов сотрудничать с Государственным бюро расследований по делу об аннексии Крыма

Об этом написал в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Официальными показаниям Владимира Заманы и других свидетелей установлено, что Вооруженные силы Украины по состоянию на 27.02.2014 года были в надлежащей боевой готовности, а причина потери Украиной территории АР Крым - отказ тогдашнего высшего военного руководства государства от защиты территориальной целостности Украины военным путем и указание западных кураторов лицам, пришедшим к власти в ходе государственного переворота, "не делать резких движений в Крыму". Крым не был сохранен из-за отказа СНБО вводить военное положение", - заявил адвокат президента-беглеца Виталий Сердюк.