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Espreso.tvОбществоЯнукович готов "сотрудничать" со следствием по делу аннексии Крыма, - адвокат

Янукович готов "сотрудничать" со следствием по делу аннексии Крыма, - адвокат

Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича заявляют, что их подзащитный готов сотрудничать с Государственным бюро расследований по делу об аннексии Крыма

Об этом написал в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Официальными показаниям Владимира Заманы и других свидетелей установлено, что Вооруженные силы Украины по состоянию на 27.02.2014 года были в надлежащей боевой готовности, а причина потери Украиной территории АР Крым - отказ тогдашнего высшего военного руководства государства от защиты территориальной целостности Украины военным путем и указание западных кураторов лицам, пришедшим к власти в ходе государственного переворота, "не делать резких движений в Крыму". Крым не был сохранен из-за отказа СНБО вводить военное положение", - заявил адвокат президента-беглеца Виталий Сердюк.

 

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