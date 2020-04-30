ВОЗ и Оксфорд проводят крупнейшие испытания лекарства от коронавируса

30 апреля, 2020, 14:20

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Всемирная организация здравоохранения и Оксфордский университет испытывают пять лекарств против вируса в больницах Великобритании

Об этом сообщает BBC .

Как сообщается, под эгидой ВОЗ и Университета Оксфорда начались два крупнейших в мире клинических испытаний лекарств против коронавирусной болезни. Так, испытания пройдут примерно в 170 больницах Великобритании на около 8000 пациентов, где медики и ученые проверяют, смогут ли пять уже существующих лекарств остановить воспроизведение коронавируса в организме.

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Как отмечается, на пациентах используют комбинированный препарат для лечения СПИДа и антималярийное средство. Кроме того, испытания планируют проводить и в других странах мира.