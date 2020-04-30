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Espreso.tvОбществоВласть делает все возможное, чтобы не проводить местные выборы, - Синютка

Власть делает все возможное, чтобы не проводить местные выборы, - Синютка

Украинская власть во главе с Владимиром Зеленским делает все возможное, чтобы не проводить местные выборы. Подтверждением этому является значительное сокращение бюджета ЦИК на их проведение в октябре 2020 года

Об этом народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка сказал в комментарии журналистам Еспресо.TV в кулуарах Верховной Рады.

"Мы считаем, что проведение местных выборов, которые происходят на пропорциональной основе - это солидарная ответственность и государства, и политических сил, которые хотят претендовать на поддержку общества. Я убежден, что таким образом власть хочет, во-первых, манипулировать датой и временем проведения выборов, а с другой стороны - перевести всю финансовую ответственность на средства государственного бюджета", - заявил народный депутат.

Олег Синютка считает, что этот финансовый груз должен быть ровно распределен между политсилами, которые будут принимать участие в выборах, и украинским государством, которое должно предусмотреть на это средства в бюджете

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