Власть делает все возможное, чтобы не проводить местные выборы, - Синютка

30 апреля, 2020, 16:25

Украинская власть во главе с Владимиром Зеленским делает все возможное, чтобы не проводить местные выборы. Подтверждением этому является значительное сокращение бюджета ЦИК на их проведение в октябре 2020 года

Об этом народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка сказал в комментарии журналистам Еспресо.TV в кулуарах Верховной Рады.



"Мы считаем, что проведение местных выборов, которые происходят на пропорциональной основе - это солидарная ответственность и государства, и политических сил, которые хотят претендовать на поддержку общества. Я убежден, что таким образом власть хочет, во-первых, манипулировать датой и временем проведения выборов, а с другой стороны - перевести всю финансовую ответственность на средства государственного бюджета", - заявил народный депутат.



Олег Синютка считает, что этот финансовый груз должен быть ровно распределен между политсилами, которые будут принимать участие в выборах, и украинским государством, которое должно предусмотреть на это средства в бюджете