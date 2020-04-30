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Espreso.tvОбществоВертолет НАТО исчез с радаров над Ионическим морем

Вертолет НАТО исчез с радаров над Ионическим морем


фото: reuters
Вертолет, который участвует в постоянной морской группе НАТО, исчез в море к западу от греческого острова Кефалония

Об этом сообщает Ekathimerini.

Вертолет исчез с радаров, когда был в итальянском воздушном пространстве. Сейчас итальянский и турецкий фрегаты ищут пропавших членов экипажа, которых 6.

Вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады.

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Разведывательная операция с участием вертолета началась в среду в греческих водах, в ней сначала участвовал и греческий фрегат, который остался в водах Греции.

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