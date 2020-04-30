Венедиктова: Прокуроры, не прошедшие аттестацию, достаточно квалифицированы
Об этом Венедиктова заявила в интервью hromadske, сообщает Liga.net .
Журналист попросил ее прокомментировать, почему такие прокуроры "возвращаются в прокуратуру".
По его словам, из 10 штатных советников генпрокурора - пять бывших прокуроров, которых аттестационная комиссия признала неквалифицированными.
"Нет, советники ведь не возвращаются в прокуратуру. Это советники в патронатной службе, и это мои советники. Это комиссия так признала (что они недостаточно квалифицированы, - ред.), а я считаю, что эти люди как раз достаточно квалифицированы для меня, и я прислушиваюсь к их мнению", - ответила Венедиктова.
На вопрос, отвергает ли она таким образом реформу прокуратуры, Венедиктова ответила: "Ни в коем случае, я реформу продолжаю".
По словам генпрокурора, есть разница между прокурором, имеющим процессуальный статус, и советником, который такого статуса не имеет.
"Они мне дают определенную информацию, оценку в силу своих профессионализма и опыта, а я уже решаю, как эту информацию использовать", - сказала генпрокурор.
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- 30 апреля стало известно, что Венедиктова назначила экс-прокурора Киева Романа Говду, который не прошел аттестацию, на должность руководителя подразделения по надзору за ГБР в Офисе генпрокурора.
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