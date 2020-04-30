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Espreso.tvОбществоВенедиктова назначила на должность по надзору за ГБР прокурора, который не прошел переаттестацию

Венедиктова назначила на должность по надзору за ГБР прокурора, который не прошел переаттестацию

Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила на должность руководителя подразделения по надзору за ГБР в Офис генпрокурора Романа Говду, который ранее возглавлял прокуратуру Киева, но вылетел из ведомства после провала переаттестации

Об этом сообщил член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов в Facebook.

"Понятно, ценный опыт, широкие связи, возможности для нового Генпрокурора. Собственно, к Говде вопросов нет, мы о нем все и так давно знаем. Ирина Валентиновна, вас не волнует то, что вы прямо нарушаете заложенные в законе принципы? Говда не прошел аттестацию. От слова вообще. Он был уволен еще в ноябре прошлого года ", - отметил Леменов.

Он добавил, что Говда ранее безуспешно претендовал на должность руководителя САП и директора ГБР.

По словам Леменова, 30 апреля Говду через Совет прокуроров могут рекомендовать на заместителя прокурора Киева: "И Роман Михайлович снова станет исполняющим обязанности главного столичного прокурора".

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