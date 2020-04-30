Венедиктова назначила на должность по надзору за ГБР прокурора, который не прошел переаттестацию

30 апреля, 2020, 14:43

Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила на должность руководителя подразделения по надзору за ГБР в Офис генпрокурора Романа Говду, который ранее возглавлял прокуратуру Киева, но вылетел из ведомства после провала переаттестации

Об этом сообщил член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов в Facebook.

"Понятно, ценный опыт, широкие связи, возможности для нового Генпрокурора. Собственно, к Говде вопросов нет, мы о нем все и так давно знаем. Ирина Валентиновна, вас не волнует то, что вы прямо нарушаете заложенные в законе принципы? Говда не прошел аттестацию. От слова вообще. Он был уволен еще в ноябре прошлого года ", - отметил Леменов.

Он добавил, что Говда ранее безуспешно претендовал на должность руководителя САП и директора ГБР.

По словам Леменова, 30 апреля Говду через Совет прокуроров могут рекомендовать на заместителя прокурора Киева: "И Роман Михайлович снова станет исполняющим обязанности главного столичного прокурора".

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