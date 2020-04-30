В Ионическом море обнаружили обломки вертолета НАТО
Об этом сообщает AFP.
Сообщается, что вертолет потерпел крушение после взлета из канадского фрегата "Фредериктон".
"Обломки были обнаружены в итальянской зоне контроля в Ионическом море", - сказал греческий военный офицер в комментарии агентству.
По данным издания, на борту вертолета находились шесть человек.
Среди обломков в международных водах у греческого острова Кефалония было обнаружено тело. Однако, военный офицеры не сразу подтвердил, что тело найдено, заявив лишь, что Греция отправила морской вертолет для участия в спасательной операции.
Отметим, 29 апреля вертолет пропал в море к западу от острова Кефалония. Вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады.
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