 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Ионическом море обнаружили обломки вертолета НАТО

В Ионическом море обнаружили обломки вертолета НАТО

В Ионическом море между Грецией и Италией обнаружили обломки канадского военного вертолета, пропавшего во время учений НАТО

Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что вертолет потерпел крушение после взлета из канадского фрегата "Фредериктон".

"Обломки были обнаружены в итальянской зоне контроля в Ионическом море", - сказал греческий военный офицер в комментарии агентству.

По данным издания, на борту вертолета находились шесть человек.

Среди обломков в международных водах у греческого острова Кефалония было обнаружено тело. Однако, военный офицеры не сразу подтвердил, что тело найдено, заявив лишь, что Греция отправила морской вертолет для участия в спасательной операции.

Отметим, 29 апреля вертолет пропал в море к западу от острова Кефалония. Вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 апреля, 2020 четверг

больше новостей

30 апреля, 2020 четверг

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать