В Ионическом море обнаружили обломки вертолета НАТО

30 апреля, 2020, 15:39

В Ионическом море между Грецией и Италией обнаружили обломки канадского военного вертолета, пропавшего во время учений НАТО

Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что вертолет потерпел крушение после взлета из канадского фрегата "Фредериктон".

"Обломки были обнаружены в итальянской зоне контроля в Ионическом море", - сказал греческий военный офицер в комментарии агентству.

По данным издания, на борту вертолета находились шесть человек.

Среди обломков в международных водах у греческого острова Кефалония было обнаружено тело. Однако, военный офицеры не сразу подтвердил, что тело найдено, заявив лишь, что Греция отправила морской вертолет для участия в спасательной операции.

Отметим, 29 апреля вертолет пропал в море к западу от острова Кефалония. Вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады.