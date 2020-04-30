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Espreso.tvОбществоВ Украине запустили образовательный сериал "Цифровые деньги"

В Украине запустили образовательный сериал "Цифровые деньги"

Министерство цифровой трансформации и Национальный банк Украины презентовали совместный сериал "Цифровые деньги"

Сериал "Цифровые деньги" представила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

"Мы представляем образовательный сериал о цифровых деньгах в то время, когда платить онлайн самом деле безопаснее, ведь нет контакта с купюрами", - отметила Ионан.

В ведомстве пояснили, что сериал состоит из семи серий и в нем ответят на следующие вопросы:

- Как использовать кредитные средства без уплаты процентов?

- Как понемногу откладывать деньги на депозит?

- Как оплачивать коммунальные услуги, пополнить счет или перевести деньги на карточку другому лицу, не выходя из дома?

- Как использовать смартфон или умные часы вместо кошелька?

- Какие основные правила использования карточки помогут избежать неприятных ситуаций?

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