В Украине запустили образовательный сериал "Цифровые деньги"
Сериал "Цифровые деньги" представила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.
"Мы представляем образовательный сериал о цифровых деньгах в то время, когда платить онлайн самом деле безопаснее, ведь нет контакта с купюрами", - отметила Ионан.
В ведомстве пояснили, что сериал состоит из семи серий и в нем ответят на следующие вопросы:
- Как использовать кредитные средства без уплаты процентов?
- Как понемногу откладывать деньги на депозит?
- Как оплачивать коммунальные услуги, пополнить счет или перевести деньги на карточку другому лицу, не выходя из дома?
- Как использовать смартфон или умные часы вместо кошелька?
- Какие основные правила использования карточки помогут избежать неприятных ситуаций?
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