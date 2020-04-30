В США умер известный баскетболист

30 апреля, 2020, 18:47

В США умер бывший баскетболист клубов НБА Марк Макнамара

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

61-летний Макнамара умер из-за хронических проблем с сердцем.

Баскетболист играл в НБА с 1982-го по 1991-й год. В "Филадельфии" стал чемпионом в своем дебютном сезоне. Позже он выступал за "Сан-Антонио", "Канзас Сити", "Лейкерс" и "Орландо".

Также Марк Макнамара был дублером Питера Мейхью, игравшего роль Чубакки в "Звездных Войнах".