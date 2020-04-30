В шведском городе в парках разбросали тонну куриного помета, чтобы люди в них не гуляли
Как сообщает ВВС со ссылкой на главу Комитета по вопросам окружающей среды местного совета Густава Лундблад, такое решение было принято из-за риска вспышки COVID-19.
"Лунд вполне может стать эпицентром распространения коронавируса в последнюю ночь апреля", - сказал он.
Чиновник добавил, что тонны куриного помета решат сразу две проблемы.
"Мы получаем возможность удобрять газоны, и в то же время это будет вонять и поэтому может быть не так приятно сидеть и пить пиво", - пояснил Лундблад.
В последнюю ночь апреля в Швеции празднуют Вальпургиеву ночь, во время которой шведы поют и устраивают костры в парках.
В Швеции нет ограничений на массовые собрания благодаря невысокому уровню заражений и добровольному социальному дистанцированию.
На данный момент в Швеции зафиксировано почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. 2 355 случаев были летальными, чуть более тысячи человек вылечились.
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