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Espreso.tvОбществоВ шведском городе в парках разбросали тонну куриного помета, чтобы люди в них не гуляли

В шведском городе в парках разбросали тонну куриного помета, чтобы люди в них не гуляли


фото: reuters
Власти шведского города Лунд разбросала куриный помет в центральном парке, чтобы люди не собирались толпами во время фестиваля

Как сообщает ВВС со ссылкой на главу Комитета по вопросам окружающей среды местного совета Густава Лундблад, такое решение было принято из-за риска вспышки COVID-19.

"Лунд вполне может стать эпицентром распространения коронавируса в последнюю ночь апреля", - сказал он.

Чиновник добавил, что тонны куриного помета решат сразу две проблемы.

"Мы получаем возможность удобрять газоны, и в то же время это будет вонять и поэтому может быть не так приятно сидеть и пить пиво", - пояснил Лундблад.

В последнюю ночь апреля в Швеции празднуют Вальпургиеву ночь, во время которой шведы поют и устраивают костры в парках.

В Швеции нет ограничений на массовые собрания благодаря невысокому уровню заражений и добровольному социальному дистанцированию.

На данный момент в Швеции зафиксировано почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. 2 355 случаев были летальными, чуть более тысячи человек вылечились.

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