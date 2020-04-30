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Espreso.tvОбществоВ Севастополе умер первый инфицированный коронавирусом - "губернатор" города

В Севастополе умер первый инфицированный коронавирусом - "губернатор" города


фото: reuters
В больнице оккупированного Севастополя умер первый пациент от COVID-19

Об этом сообщил так называемый и.о. губернатора города Михаил Развожаев, передает РБК-Украина .

"У нас сегодня в инфекционной больнице скончался пациент с диагнозом коронавирус. Надо сказать, что у него был сложный анамнез. В любом случае он был в статистике, это первый случай смерти от коронавирусной инфекции", - заявил Развожаев.

Утром 30 апреля в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заболевания.

  • По данным украинской разведки, на временно оккупированных территориях Донбасса уже более 400 зараженных коронавирусом.
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