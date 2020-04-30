В правительстве Чехии заявили о катастрофической засухе в стране из-за климатических изменений

30 апреля, 2020, 08:44

Правительство Чехия считает, что страна страдает от катастрофической засухи, вызванной недостатком осадков и испарением грунтовых вод из-за повышения среднесуточной температуры

Об этом заявил министр окружающей среды Чехии Ричард Брабец, передает Xinhua.

"Сейчас 80% скважин находятся в состоянии умеренной или сильной засухи, преимущественно из-за накопления дефицита влаги в течение шести последних лет и очень малого количества снега прошлой зимой", - сообщил Брабец.

Брабец отметил, что в этом году температура воздуха на всей территории страны в среднем на 1 градус выше нормы.

Он также отметил, что государство готово вложить около $ 240 млн в проекты и субсидии, связанные с содержанием воды.

Напомним, правительство Чехии приняло решение о выходе из общенационального карантина с 24 апреля, который был введен в середине марта из-за эпидемии коронавируса.

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