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Espreso.tvМирВ правительстве Чехии заявили о катастрофической засухе в стране из-за климатических изменений

В правительстве Чехии заявили о катастрофической засухе в стране из-за климатических изменений

Правительство Чехия считает, что страна страдает от катастрофической засухи, вызванной недостатком осадков и испарением грунтовых вод из-за повышения среднесуточной температуры

Об этом заявил министр окружающей среды Чехии Ричард Брабец, передает Xinhua.

"Сейчас 80% скважин находятся в состоянии умеренной или сильной засухи, преимущественно из-за накопления дефицита влаги в течение шести последних лет и очень малого количества снега прошлой зимой", - сообщил Брабец.

Брабец отметил, что в этом году температура воздуха на всей территории страны в среднем на 1 градус выше нормы.

Он также отметил, что государство готово вложить около $ 240 млн в проекты и субсидии, связанные с содержанием воды.

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