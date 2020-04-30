В Почаевской лавре УПЦ (МП) монахи не хотят проходить тесты на COVID-19 - депутат горсовета

30 апреля, 2020, 17:33

Депутат Почаевского городского совета Тарас Паляныця сообщил, что в Почаевской лавре не тестируются на коронавирус

Об этом сообщает издание Файне Місто.

По его словам, в Почаевской лавре отрицают факт того, что на территории лавры есть коронавирус

"Одни говорят, что больные есть, другие говорят, что больных нет. Ситуация с Почаевской лаврой непонятна. Пока, насколько мне известно, насельники лавры отказываются проходить тестирование", - заявил он в интервью.