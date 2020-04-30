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Espreso.tvОбществоВ ОРДЛО зафиксировано более 400 случаев COVID-19 - командующий ООС

В ОРДЛО зафиксировано более 400 случаев COVID-19 - командующий ООС


фото: 24tv
По данным украинской разведки, на временно оккупированных территориях Донбасса уже более 400 зараженных коронавирусом

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Владимир Кравченко в интервью "Укринформа".

"В настоящее время на временно оккупированных территориях нами зафиксировано более четырехсот случаев инфицирования COVID-19, хотя за "официальным данным" оккупационных администраций учтено лишь около полутора сотен таких случаев", - сказал он.

Он добавил, что сейчас наблюдается существенное увеличение количества местных жителей, которые выражают недовольство политикой "глав республик" по противодействию распространению инфекции.

"Непосредственно в сфере здравоохранения ситуация в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей характеризуется тем, что в больницах инфекционные отделения переполнены больными гриппом и пневмонией, фактически отсутствуют запасы медицинских масок, перчаток и противовирусных препаратов, не хватает профильных медицинских работников и необходимого оборудования. В то же время действующий медперсонал обязали под расписку не разглашать сведения об эпидемиологической ситуации ", - сообщил Кравченко.

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