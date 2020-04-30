В ОРДЛО зафиксировано более 400 случаев COVID-19 - командующий ООС
Об этом сообщил командующий Объединенных сил Владимир Кравченко в интервью "Укринформа".
"В настоящее время на временно оккупированных территориях нами зафиксировано более четырехсот случаев инфицирования COVID-19, хотя за "официальным данным" оккупационных администраций учтено лишь около полутора сотен таких случаев", - сказал он.
Он добавил, что сейчас наблюдается существенное увеличение количества местных жителей, которые выражают недовольство политикой "глав республик" по противодействию распространению инфекции.
"Непосредственно в сфере здравоохранения ситуация в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей характеризуется тем, что в больницах инфекционные отделения переполнены больными гриппом и пневмонией, фактически отсутствуют запасы медицинских масок, перчаток и противовирусных препаратов, не хватает профильных медицинских работников и необходимого оборудования. В то же время действующий медперсонал обязали под расписку не разглашать сведения об эпидемиологической ситуации ", - сообщил Кравченко.
- Напомним, ранее на пунктах пропуска на линии разграничения ввели температурный скрининг.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в оккупированной Горловке зафиксировано 12 случаев коронавируса .
- Служба внешней разведки подтвердила случаи заболевания коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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