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Espreso.tvОбществоВ Нью-Йорке обнаружили четыре грузовика с десятками тел

В Нью-Йорке обнаружили четыре грузовика с десятками тел

В Нью-Йорке обнаружили четыре грузовика, в которых было более 60 трупов, у похоронного бюро в Бруклине

Об этом сообщает CNN .

Телеканал отмечает, что трупы были обнаружены после того, как свидетели рассказали, что из грузовиков капает жидкость.

Источник телеканала рассказал, что похоронное бюро сохраняло трупы, которые ожидали кремации, в грузовиках из-за нехватки места.

По словам сотрудника правоохранительных органов, один из грузовиков был разморожен.

Еще один источник рассказал, что тела были помещены в лед.

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Владелец похоронного бюро отказался комментировать ситуацию.

В течение нескольких недель Нью-Йорк был эпицентром вспышки коронавируса в США. По данным властей, в городе умерли более 17 000 пациентов с коронавирусом.

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