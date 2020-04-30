В Киевском СИЗО будет шесть платных мест, - заместитель министра юстиции

30 апреля, 2020, 20:40

Платные камеры в следственных изоляторах появятся сначала в Киевском СИЗО, они рассчитаны на шесть мест

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью "Слидство.Инфо" .

"Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нем шесть мест. Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно находится. Находится - значит, в этот день должна быть оплата", - заметила она.

Заместитель министра юстиции заявила, что такие нововведения должны исключить коррупционную составляющую в учреждениях.

По словам Высоцкой, договор относительно поселения в улучшенную камеру будет заключаться между заключенным и администрацией в письменном виде. Также Министерство юстиции установит систему видеонаблюдения для мониторинга заполнения таких камер.

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