В Киеве разоблачили фирму, которая вывозила на свалки отходы из инфекционных больниц

30 апреля, 2020, 18:39

Служба безопасности Украины разоблачила киевскую фирму, занимающуюся утилизацией опасных отходов из инфекционных больниц. Действия могли повлечь распространение COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность коммерческой структуры, которая нарушала санитарные правила и нормы утилизации опасных отходов из инфекционных больниц Киевщины, что могло повлечь распространение COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным следствия, компания, специализирующаяся на утилизации опасных использованных материалов по всей Украине, в частности медицинских и биологических, после введения карантинных мероприятий заключила с опорными больницами Киева для приема больных COVID-19 дополнительные договоры на утилизацию зараженных медицинских отходов.

При этом установлено, что на самом деле использованные шприцы, медицинские маски, халаты и другие опасные предметы из этих учреждений работники фирмы вывозили на обычные мусорные свалки и полигоны для твердых бытовых отходов вместо фактической утилизации.

В СБУ отметили, что вывезены свыше 4 тонн опасных медицинских отходов из инфекционных больниц на один из полигонов в Киевской области.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели обыски в офисе и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъяты документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность, средства связи и компьютеры. Следственные действия продолжаются.

Фото: сайт СБУ

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