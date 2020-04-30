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Espreso.tvОбществоВ Киеве подготовили план выхода из карантина для учебных заведений, - заместитель Кличко

В Киеве подготовили план выхода из карантина для учебных заведений, - заместитель Кличко

В столице подготовили план выхода для учебных заведений

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба.

"В Киеве подготовили план выхода из карантина учебными заведениями... В случае планового завершения карантина, учебные заведения Киева готовы к приему ученического и педагогического коллективов. Здоровье киевлян всегда было и будет нашим приоритетом. Большинство учебных заведений уже приобрели дезинфицирующие, антисептические средства, средства индивидуальной защиты. Наша цель - гарантировать безопасное и системное восстановление образовательного процесса. Департамент образования и науки наработал соответствующий "Регламент", что поможет максимально избегать рисков распространения вируса, в том числе и в новом учебном году", -отметил Мондриевский.

Сейчас учебные заведения Киева активно готовятся к новому 2020-2021 учебному году. В районах продолжается закупка мебели, оборудования для столовых и пищеблоков, техники для STEM-образования, дидактических материалов.

"Такая подготовка является традиционной для этого периода и наша задача создать в садиках и школах максимально комфортные условия для наших с вами детей", - отметил Мондриевский.

На подготовку к 2020-2021 учебному году город выделил почти 4 миллиарда гривен. Эта сумма является пятой частью от всего бюджета отрасли "Образование" и на 1,1 миллиарда больше, чем годом ранее. Больше всего средств (1,8 млрд) направлено на ремонтные работы в учебных заведениях и расходы на общегородские программы. На совещании обсудили рейтинг районных государственных администраций по освоению средств по программам.

Каждый вопрос сегодняшнего совещания рассматривали в контексте приоритетности безопасностной составляющей учебных заведений города. Сейчас на приобретение моющих и дезинфицирующих средств бюджетом столицы уже выделено 24,5 млн грн.

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