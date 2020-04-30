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Espreso.tvОбществоВ Харькове задержали женщину, которая обнаженной шла по городу с ножом и отсеченной головой собственного ребенка

В Харькове задержали женщину, которая обнаженной шла по городу с ножом и отсеченной головой собственного ребенка

В Харькове посреди улицы полиция задержала голую женщину с ножом и отрезанной головой ребенка в пакете

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

30 апреля около 06:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский шлях идет обнаженная женщина. Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная женская голова.

Будь что объяснять и рассказывать работникам полиции женщина отказалась. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции.

Также полиция сообщает, что сегодня в 8:25 в Дергачевский отдел полиции Харьковщины поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.


 

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