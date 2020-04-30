В Днипре предприниматели устроили автопротест против условий карантина в отношении малого бизнеса
Об этом сообщает Укринформ.
Участники придерживались условий карантина, не оставляли авто, были в перчатках и масках. Они требовали снижения налогов на период карантина и установление ограничений по выплате арендной платы на период карантина. В частности, на окнах авто они прикрепили следующие требования: "Мораторий на проверки микробизнеса!", "Кредитные каникулы на время карантина!", "Снизить налог на землю на 6 месяцев!" и другие.
Днипровский городской совет пошел навстречу предпринимателям и с 1 мая по 1 июня отменил единый налог для первой группы, а для второй уменьшил вдвое.
Днепропетровский областной совет обращался в Кабинет министров о необходимости открытия рынков и уменьшения карантина.
В Днепропетровской области с 1 мая возобновляют работу 154 рынка, которые должны соблюдаться карантинные правила.
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