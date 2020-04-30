В Бразилии зафиксирован антирекорд по заражению коронавирусом: почти 7 тыс. случаев в сутки
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Бразилии, передает Xinhua .
"В среду общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Бразилии возросло с 71 тыс. 886 человек до 78 тыс. 162 человек, то есть на 9%, что стало самым высоким суточным ростом с начала пандемии", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за сутки количество погибших от пандемии возросло с 5 тыс. 385 человек до 5 тыс. 466 человек, а уровень смертности достиг 7%.
Наибольшее количество больных, а именно 26 тыс. 158, проживает в штате Сан Паулу. На втором месте по количеству инфицированных находится штат Рио-де-Жанейро, в котором заболели 8 тыс. 869 человек.
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