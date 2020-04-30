В Боснии за перевозку мигрантов задержали украинца
30 апреля, 2020, 13:58
В среду полицейские сотрудники Государственного агентства расследований и защиты Боснии и Герцеговины арестовали в Мостаре гражданина Украины
Как передает со ссылкой на правоохранительные органы агентство N1 , ему инкриминируют перевозки нелегальных мигрантов.
Согласно заявлению агентства, во время обыска транспортного средства, за рулем которого был украинец, было обнаружено 8 человек. Они оказались мигрантами из Афганистана и Пакистана.
Транспортное средство подозревается в использовании при организации перевозки мигрантов и было конфисковано.
Подозреваемый доставлен в помещение агентства расследований и защиты. В деле начали расследование.
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