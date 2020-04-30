Умер олимпийский чемпион и мировой рекордсмен по легкой атлетике

30 апреля, 2020, 08:50

В Латвии на 81-м году умер знаменитый легкоатлет Янис Лусис, который становился олимпийским чемпионом-1968 и дважды бил мировой рекорд по метанию копья

Об этом сообщает delfi.lv .

В последние годы легендарный спортсмен боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Янис Лусис - олимпийский чемпион 1968 года в Мехико, серебряный призер Игр-1972 в Мюнхене, бронзовый призер Олимпиады-1964 в Токио. Четырехкратный чемпион Европы (1962, 1966, 1969, 1971).

Лусис дважды устанавливал рекорд мира в метании копья - 91,98 м (1968) и 93,80 м (1972).

В 1987 году IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) признала Лусиса лучшим метателем копья в истории спорта. В 2014 году Лусис за выдающиеся заслуги был внесен в зал славы IAAF.

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