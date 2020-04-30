Умер олимпийский чемпион и мировой рекордсмен по легкой атлетике
Об этом сообщает delfi.lv .
В последние годы легендарный спортсмен боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.
Янис Лусис - олимпийский чемпион 1968 года в Мехико, серебряный призер Игр-1972 в Мюнхене, бронзовый призер Олимпиады-1964 в Токио. Четырехкратный чемпион Европы (1962, 1966, 1969, 1971).
Лусис дважды устанавливал рекорд мира в метании копья - 91,98 м (1968) и 93,80 м (1972).
В 1987 году IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) признала Лусиса лучшим метателем копья в истории спорта. В 2014 году Лусис за выдающиеся заслуги был внесен в зал славы IAAF.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-