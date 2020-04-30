Украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк для зарплаты

30 апреля, 2020, 11:30

Национальный банк Украины изменил порядок перевода денег работодателями на счета своих работников, расширив их право на свободный выбор банка для получения зарплаты

Соответствующее постановление регулятор принял 29 апреля, передает пресс-служба.

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2021 года. К этому времени и работодатели, и работники должны подготовиться и адаптироваться к новым правилам.

"Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы", - объясняют в Нацбанке

Свободный выбор работниками банка, на счета которого они будут получать зарплату, станет возможным благодаря переходу на международный стандарт номера банковского счета (IBAN).

"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг ", - сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Холод.