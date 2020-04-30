Украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк для зарплаты
Соответствующее постановление регулятор принял 29 апреля, передает пресс-служба.
Постановление должно вступить в силу с 1 января 2021 года. К этому времени и работодатели, и работники должны подготовиться и адаптироваться к новым правилам.
"Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы", - объясняют в Нацбанке
Свободный выбор работниками банка, на счета которого они будут получать зарплату, станет возможным благодаря переходу на международный стандарт номера банковского счета (IBAN).
"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг ", - сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Холод.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
-
Читайте также
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус