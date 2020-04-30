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Espreso.tvОбществоУкраинцам разрешили самостоятельно выбирать банк для зарплаты

Украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк для зарплаты


фото: НБУ
Национальный банк Украины изменил порядок перевода денег работодателями на счета своих работников, расширив их право на свободный выбор банка для получения зарплаты

Соответствующее постановление регулятор принял 29 апреля, передает пресс-служба.

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2021 года. К этому времени и работодатели, и работники должны подготовиться и адаптироваться к новым правилам.

"Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы", - объясняют в Нацбанке

Свободный выбор работниками банка, на счета которого они будут получать зарплату, станет возможным благодаря переходу на международный стандарт номера банковского счета (IBAN).

"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг ", - сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Холод.

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