Убийство экс-директора "Интера" Старицкого: суд оставил под арестом экс-министра Кожару
30 апреля, 2020, 14:10
Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защитника экс-министра иностранных дел Леонида Кожары Александра Ширы об изменении меры пресечения
Такое решение огласил судья в четверг, сообщает Укринформ .
"Суд постановил в удовлетворении ходатайства защитника Ширы отказать", - сказал судья.
Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Киевском апелляционном суде в течение 5 дней.
Полный текст постановления будет объявлен 4 мая.
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