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Espreso.tvОбществоУбийство экс-директора "Интера" Старицкого: суд оставил под арестом экс-министра Кожару

Убийство экс-директора "Интера" Старицкого: суд оставил под арестом экс-министра Кожару

Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защитника экс-министра иностранных дел Леонида Кожары Александра Ширы об изменении меры пресечения

Такое решение огласил судья в четверг, сообщает Укринформ .

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства защитника Ширы отказать", - сказал судья.

Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Киевском апелляционном суде в течение 5 дней.

Полный текст постановления будет объявлен 4 мая.

  • Напомним, 21 февраля в здании бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого
  • 4 марта в доме Кожары провели следственный эксперимент
  • 25 марта полиция по подозрению в умышленном убийстве задержала экс-главу МИД Леонида Кожару
  • Юридическая компания Миллер, которая представляет интересы семьи бывшего директора канала "Интер" Сергея Старицкого, настаивала на аресте подозреваемого без определения суммы залога
  • На суде по избранию меры пресечения экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре защита заявила, что его жена подала заявление о случайном преступлении
  • 27 марта бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого, арестовали в зале Шевченковского суда Киева.
  • Адвокаты экс-министра иностранных дел Леонида Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о содержании экс-министра Леонида Кожары под стражей.
  • Полиция Киевщины сообщила о подозрении жене Кожары по факту дачи ложных показаний.
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