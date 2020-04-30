Убийство 3-летнего сына депутата Соболева: одного из подозреваемых объявили в международный розыск
30 апреля, 2020, 11:58
Один из предполагаемых участников убийства сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева объявлен в международный розыск
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Сообщено о подозрении лицу, которое может быть причастно к покушению на убийство депутата Киевского областного совета и убийства его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, что дает правовые основания компетентным органам для задержания на территории другого государства.
"Шести лицам сообщено о подозрении. Четыре человека находятся под стражей, двое - в международном розыске", - отметили в прокуратуре.
- Напомним, 1 декабря вечером на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской был совершен обстрел автомобиля, в котором находился депутат Киевсовета Вячеслав Соболев с семьей. В результате обстрела был смертельно ранен 3-летнего сына Соболева.
- Полиция задержала подозреваемых - молодых людей 18 и 19 лет - и назвала одну из основных версий - финансово-хозяйственную деятельность Соболева.
- Суд арестовал обоих подозреваемых по делу убийства сына депутата Соболева.
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