Убийство 3-летнего сына депутата Соболева: одного из подозреваемых объявили в международный розыск

30 апреля, 2020, 11:58

Один из предполагаемых участников убийства сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева объявлен в международный розыск

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Сообщено о подозрении лицу, которое может быть причастно к покушению на убийство депутата Киевского областного совета и убийства его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, что дает правовые основания компетентным органам для задержания на территории другого государства.

"Шести лицам сообщено о подозрении. Четыре человека находятся под стражей, двое - в международном розыске", - отметили в прокуратуре.