Тренироваться в защитных масках: в Англии подготовили новые правила для спасения футбольного сезона

30 апреля, 2020, 20:14

Английская премьер-лига разработала новые правила для возобновления футбольного сезона

Об этом сообщает Sky Sports.

Все футболисты, тренеры и другие работники футбольных клубов будут проверены на коронавирус за двое суток до возобновления тренировок. Кроме этого регулярно будут сдавать анализы на заболевание.

Тренировочный процесс будет продолжаться 1 час и 45 минут. Футболисты будут работать группами по пять человек. 15 минут футболистам будет выделено на подготовку, 75 минут на тренировку и еще 15 на восстановление.

Мячи и другой спортивный инвентарь будут дезинфецировать до и после тренировки, автомобили членов команды и персонала могут находиться на расстоянии трех метров друг от друга. Все лица должны быть в защитных масках.

На тренировочных площадках будет запрещено плеваться, запрещено будет пользоваться услугами массажиста без специального разрешения, вода и другие жидкости могут быть установлены только в определенных местах.

Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.