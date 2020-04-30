Тренироваться в защитных масках: в Англии подготовили новые правила для спасения футбольного сезона
Об этом сообщает Sky Sports.
Все футболисты, тренеры и другие работники футбольных клубов будут проверены на коронавирус за двое суток до возобновления тренировок. Кроме этого регулярно будут сдавать анализы на заболевание.
Тренировочный процесс будет продолжаться 1 час и 45 минут. Футболисты будут работать группами по пять человек. 15 минут футболистам будет выделено на подготовку, 75 минут на тренировку и еще 15 на восстановление.
Мячи и другой спортивный инвентарь будут дезинфецировать до и после тренировки, автомобили членов команды и персонала могут находиться на расстоянии трех метров друг от друга. Все лица должны быть в защитных масках.
На тренировочных площадках будет запрещено плеваться, запрещено будет пользоваться услугами массажиста без специального разрешения, вода и другие жидкости могут быть установлены только в определенных местах.
Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.
- Напомним, 28 апреля французское правительство приняло решение не возобновлять спортивные турниры до осени, что означает досрочное завершение национального чемпионата по футболу.
- 29 апреля английским клубам сообщили, что футбольный сезон в премьер-лиге возобновится 13 июня.
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-