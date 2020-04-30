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Espreso.tvСпортТренер верит, что Усик повторит уникальное достижение легендарного Холифилда

Тренер верит, что Усик повторит уникальное достижение легендарного Холифилда


фото: Getty Images
Американский тренер Тедди Атлас заявил, что Александру Усику под силу повторить достижение легендарного боксера Эвандера Холифилда и стать чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе

Об этом сообщает канал YouTube Vringe.

По словам Атласа, который тренирует другого украинского боксера Александра Гвоздика, Усик способен повторить достижение знаменитого американца Эвандера Холифилда, который стал чемпионом мира в первом тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом весе.

"Он может выиграть титул в супертяжелом весе. У него есть шанс сделать то, что не все могут - он может стать чемпионом в крузервейте и хэвивейте, как это сделал Холифилд 20 лет назад. Люди тоже считали его слишком мелким. Некоторые говорят, что Усику не хватит габаритов, но то же самое говорили и о Эвандере", - напомнил Аталас.

По его словам, на Александра Усика ожидает сложный тест в бою с британцем Дереком Чисорой.

"Этот бой станет тестом, который ему необходим в супертяжелом весе. Чисора решительный, сильный и агрессивный. Он может сильно ударить и очень опытный. Но у Усика есть хорошие ноги, он моложе и тоже достаточно опытный. Думаю, Усик победит единогласным решением судей или досрочно, если Чисора замедлится в последних раундах ", - сказал Атлас.

Эвандер Холифилд является единственным в истории профессионального бокса абсолютным чемпионом мира сразу в двух категориях - первом тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом весе.

Александр Усик в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте и перешел в супертяжелый вес. Ожидается, что второй бой в новом дивизионе украинец проведет в июле против Дерека Чисоры.

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