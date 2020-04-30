Тренер верит, что Усик повторит уникальное достижение легендарного Холифилда
Об этом сообщает канал YouTube Vringe.
По словам Атласа, который тренирует другого украинского боксера Александра Гвоздика, Усик способен повторить достижение знаменитого американца Эвандера Холифилда, который стал чемпионом мира в первом тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом весе.
"Он может выиграть титул в супертяжелом весе. У него есть шанс сделать то, что не все могут - он может стать чемпионом в крузервейте и хэвивейте, как это сделал Холифилд 20 лет назад. Люди тоже считали его слишком мелким. Некоторые говорят, что Усику не хватит габаритов, но то же самое говорили и о Эвандере", - напомнил Аталас.
По его словам, на Александра Усика ожидает сложный тест в бою с британцем Дереком Чисорой.
"Этот бой станет тестом, который ему необходим в супертяжелом весе. Чисора решительный, сильный и агрессивный. Он может сильно ударить и очень опытный. Но у Усика есть хорошие ноги, он моложе и тоже достаточно опытный. Думаю, Усик победит единогласным решением судей или досрочно, если Чисора замедлится в последних раундах ", - сказал Атлас.
Эвандер Холифилд является единственным в истории профессионального бокса абсолютным чемпионом мира сразу в двух категориях - первом тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом весе.
Александр Усик в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте и перешел в супертяжелый вес. Ожидается, что второй бой в новом дивизионе украинец проведет в июле против Дерека Чисоры.
- Напомним, 29 апреля американский тяжеловес Джаррелл Миллер заявил, что Александру Усику под силу победить британца Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера с США.
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