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Espreso.tvОбществоТелеканал "Эспрессо" готов предоставить эфирное время Илье Киве для опровержения им недостоверной информации относительно Екатерины Гандзюк

Телеканал "Эспрессо" готов предоставить эфирное время Илье Киве для опровержения им недостоверной информации относительно Екатерины Гандзюк

Информационный телеканал "Эспрессо" готов предоставить эфирное время народному депутату Илье Киве для опровержения недостоверной информации и призывает депутата безотлагательно выполнить решение суда", - говорится в заявлении пресс-службы телеканала

22 апреля на исполнение решения суда государственный исполнитель Днепровского райотдела ГИС в Киеве принял постановление о наложении ареста на денежные средства Ильи Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора. Если Кива не выполнит решение суда и не опровергнет недостоверную информацию о Екатерине Гандзюк, то его могут оштрафовать, а затем и открыть уголовное производство.

Ранее 26 июня 2019 года Соломенский районный суд Киева признал недостоверной заявление члена "Оппозиционного платформы - За жизнь" Ильи Кивы о том, что убитая активистка Екатерина Гандзюк разворовывала бюджет города, и обязал политика опровергнуть ложь. Недостоверная информация была распространена 2 октября 2018 года во время эфира на телеканале "Эспрессо".

Телеканал "Эспрессо" готов предоставить народному депутату эфирное время и призывает его безотлагательно выполнить решение суда и опровергнуть распространенную Ильей Кивой недостоверную информацию!

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