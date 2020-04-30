Телеканал "Эспрессо" готов предоставить эфирное время Илье Киве для опровержения им недостоверной информации относительно Екатерины Гандзюк

30 апреля, 2020, 13:58

Информационный телеканал "Эспрессо" готов предоставить эфирное время народному депутату Илье Киве для опровержения недостоверной информации и призывает депутата безотлагательно выполнить решение суда", - говорится в заявлении пресс-службы телеканала

22 апреля на исполнение решения суда государственный исполнитель Днепровского райотдела ГИС в Киеве принял постановление о наложении ареста на денежные средства Ильи Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора. Если Кива не выполнит решение суда и не опровергнет недостоверную информацию о Екатерине Гандзюк, то его могут оштрафовать, а затем и открыть уголовное производство.



Ранее 26 июня 2019 года Соломенский районный суд Киева признал недостоверной заявление члена "Оппозиционного платформы - За жизнь" Ильи Кивы о том, что убитая активистка Екатерина Гандзюк разворовывала бюджет города, и обязал политика опровергнуть ложь. Недостоверная информация была распространена 2 октября 2018 года во время эфира на телеканале "Эспрессо".

Телеканал "Эспрессо" готов предоставить народному депутату эфирное время и призывает его безотлагательно выполнить решение суда и опровергнуть распространенную Ильей Кивой недостоверную информацию!