 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко рассказала, где 1 мая ждать дожди с грозами

Синоптик Наталья Диденко рассказала, где 1 мая ждать дожди с грозами

В пятницу, 1 мая, в ряде областей на западе, северо-востоке и в центре Украины ожидаются дожди и грозы

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"1 мая кратковременные дожди с локальными грозами вероятные в Закарпатье, Львовщине, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также местами осадки пройдут в центральных областях, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине. Все области, Крым, районы, которые не вошли в этот перечень - без существенных осадков ", - написала госпожа Диденко.

Температура воздуха 1 мая в западных и северных областях будет +15 ... + 20 ° C, в большинстве центральных областей, на юге и востоке Украины будет +20 ... + 24 ° C. При этом в Одесской и других местностях на побережье морей ожидается +13 ... + 16 ° C, а на Луганщине - до + 26 ° C.

В Киеве 1 мая будет около + 17 ° C 2 мая потеплеет, а со вторника, 5 мая, ожидается похолодание.

30 апреля локальный циклон обусловит дожди и грозы на севере и западе Украины, возможно, в Винницкой и Одесской области. На остальной территории - сухая погода.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 апреля, 2020 четверг

больше новостей

30 апреля, 2020 четверг

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать