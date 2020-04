Синоптик Наталья Диденко рассказала, где 1 мая ждать дожди с грозами

30 апреля, 2020, 14:42

В пятницу, 1 мая, в ряде областей на западе, северо-востоке и в центре Украины ожидаются дожди и грозы

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"1 мая кратковременные дожди с локальными грозами вероятные в Закарпатье, Львовщине, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также местами осадки пройдут в центральных областях, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине. Все области, Крым, районы, которые не вошли в этот перечень - без существенных осадков ", - написала госпожа Диденко.

Температура воздуха 1 мая в западных и северных областях будет +15 ... + 20 ° C, в большинстве центральных областей, на юге и востоке Украины будет +20 ... + 24 ° C. При этом в Одесской и других местностях на побережье морей ожидается +13 ... + 16 ° C, а на Луганщине - до + 26 ° C.

В Киеве 1 мая будет около + 17 ° C 2 мая потеплеет, а со вторника, 5 мая, ожидается похолодание.

30 апреля локальный циклон обусловит дожди и грозы на севере и западе Украины, возможно, в Винницкой и Одесской области. На остальной территории - сухая погода.

