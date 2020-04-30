Средства для интернов предусмотрены в бюджете, - МОЗ

30 апреля, 2020, 10:30

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщила, что средства для студентов на интернатуре предусмотрены в бюджете

Об этом Микичак заявила во время брифинг МЗ, 30 апреля, передает Еспресо.TV.

"Средства для поступающих на интернатуру, то есть на первый курс, предусмотрены в бюджете здравоохранения. То есть, они есть в бюджете. Мы возвращаем средства, которые были в процессе изменений в бюджетном законодательстве переведены в стабилизационный фонд. То есть, это средства для обучения интернов второго и третьего года обучения ", - сообщила Микичак.

Микичак отметила, что никаких проблем с завершением обучения в интернатуре для студентов не будет.

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