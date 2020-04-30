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Espreso.tvОбществоСкрыли сброс зажигательных мин: журналист Бутусов обвинил Арахамию и ВСК во лжи о взрывах арсенала в Балаклее

Скрыли сброс зажигательных мин: журналист Бутусов обвинил Арахамию и ВСК во лжи о взрывах арсенала в Балаклее


фото: fb
Отчет временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады о причинах взрывов на военных складах в Балаклее Харьковской области, который опубликовал глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, сфальсифицирован

Об этом 30 апреля в Facebook заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Обращаюсь к депутатам Верховной Рады. Сегодня некоторые члены временной следственной комиссии ВР по расследованию взрыва в Балаклее во главе с Давидом Арахамией попытаются обмануть вас и народ Украины и предложат голосовать за сфальсифицированный вывод о причинах взрыва 65-го арсенала. Тот, кто проголосует за этот фальшивый отчет, покроет себя позором, и я первым напишу - это список предателей и дураков", - написал журналист.

По его словам, делая выводы, ВСК не заслушала руководство Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз с руководителем Александром Рувином включительно, ни одного офицера Главного ракетно-артиллерийского управления Генштаба, "не был заслушан даже командир арсенала".

"Они взяли наспех придуманную версию харьковского института, которая не выдерживает никакой критики. И на ее основе Арахамия написал абсолютно лживый вывод, что экспертиза Рувина основывалась только на одной версии - атака с беспилотника, и заявил, что версия с беспилотником ошибочна. На самом деле, данные радара "Украэроруха" в деле есть, и их никто не опроверг.

Он утверждает, что комиссия Рады "скрыла от депутатов в своем отчете, что 26 декабря 2015 года на территории арсенала были сброшены 14 зажигательных мин-гранат ЗМК, но тогда взрывов и пожара удалось предотвратить", - отметил Бутусов.

"Комиссия скрыла, что противник атаковал состав ВСУ на южном направлении, сбросив с беспилотника кумулятивные гранаты. Более того, версия с беспилотником не была единой. Рассматривали и диверсию на арсенале, и пуск управляемой ракеты. Мое мнение - на складе была диверсия, но другим способом, и вполне вероятно, что беспилотник противника мог осуществлять функции разведки ", - заявил журналист.

Бутусов считает, что "рассмотрение дела о взрыве арсенала временная следственная комиссия сделала не компетентно, намеренно не сообщая о важных фактах и не проведя серьезного расследования".

"Вижу, что господин Арахамия намеренно предлагает версию катастрофы, ведя в сторону от версии, которая связана с возможными действиями Российской Федерации, и отвергая все, что подтверждает российский след. Если сегодня этот глупый и недостойный отчет будет проголосован, каждый, кто нажмет кнопку, будет голосовать не за истину, а за измену. А господин Арахамия, на мой взгляд, что не провел как глава комиссии надлежащего расследования, будет не достоин рукопожатич гражданина Украины ", - написал главный редактор.

 

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