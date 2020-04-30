С 20 мая Рада начнет собираться в обычном режиме, - Арахамия

30 апреля, 2020, 16:11

Верховная Рада 20 мая переходит в режим очередных заседаний

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

"Сегодня приняли решение, что каждую неделю по инициативе парламента мы будем собирать из всех фракций законодательные инициативы, будем созывать внеочередное заседание и будем там голосовать эти законы. Если президент определит какие-то другие законы, которые он считает неотложными, то будем в приложение добавлять другие проекты", - сообщил Арахамия.

Он также добавил, что Рада таким образом может проработать несколько недель.

"В таком режиме мы надеемся, что мы проработаем где две-три недели. А после этого, надеемся, что правительство улучшит ситуацию с выходом из карантина. Я предполагаю, что где-то с 20-го мая мы выйдем в очередной режим украинского парламента", - отметил нардеп.