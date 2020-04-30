 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоС 20 мая Рада начнет собираться в обычном режиме, - Арахамия

С 20 мая Рада начнет собираться в обычном режиме, - Арахамия

Верховная Рада 20 мая переходит в режим очередных заседаний

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

"Сегодня приняли решение, что каждую неделю по инициативе парламента мы будем собирать из всех фракций законодательные инициативы, будем созывать внеочередное заседание и будем там голосовать эти законы. Если президент определит какие-то другие законы, которые он считает неотложными, то будем в приложение добавлять другие проекты", - сообщил Арахамия.

Он также добавил, что Рада таким образом может проработать несколько недель.

"В таком режиме мы надеемся, что мы проработаем где две-три недели. А после этого, надеемся, что правительство улучшит ситуацию с выходом из карантина. Я предполагаю, что где-то с 20-го мая мы выйдем в очередной режим украинского парламента", - отметил нардеп.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 апреля, 2020 четверг

больше новостей

30 апреля, 2020 четверг

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать