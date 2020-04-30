Россияне в зоне ООС били из запрещенного оружия, но потеряли трех боевиков. В Объединенных силах - один пострадавший

30 апреля, 2020, 07:27

В среду, 29 апреля, российские войска на Донбассе 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник бил по украинским позициям неподалеку Верхнеторецкого с использованием станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов. Со снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловки. Рядом с Водяным оккупанты дважды открывали огонь по Объединенных силах из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Неподалеку Павлополя российские наемники дважды применяли гранатометы различных систем. У Гнутово оккупанты открывали огонь из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов, а защитников Старогнатовки, Тарамчука и Авдеевки обстреливали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По окрестностям Марьинки противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ выпустили 9 мин калибра 82-мм при обстреле позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехово. Неподалеку Новозвановки захватчики били из 120-мм минометов - 15 мин.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование.

Подразделения Объединенных сил в ответ прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

По данным разведки, 29 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.