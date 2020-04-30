 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссияне в зоне ООС били из запрещенного оружия, но потеряли трех боевиков. В Объединенных силах - один пострадавший

Россияне в зоне ООС били из запрещенного оружия, но потеряли трех боевиков. В Объединенных силах - один пострадавший

В среду, 29 апреля, российские войска на Донбассе 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник бил по украинским позициям неподалеку Верхнеторецкого с использованием станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов. Со снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловки. Рядом с Водяным оккупанты дважды открывали огонь по Объединенных силах из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Неподалеку Павлополя российские наемники дважды применяли гранатометы различных систем. У Гнутово оккупанты открывали огонь из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов, а защитников Старогнатовки, Тарамчука и Авдеевки обстреливали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По окрестностям Марьинки противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ выпустили 9 мин калибра 82-мм при обстреле позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехово. Неподалеку Новозвановки захватчики били из 120-мм минометов - 15 мин.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование.

Подразделения Объединенных сил в ответ прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

По данным разведки, 29 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 апреля, 2020 четверг

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

30 апреля, 2020 четверг

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать