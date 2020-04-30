Россия является стороной конфликта в Украине, - МИД Германии

30 апреля, 2020, 19:45

Россия является стороной конфликта в Украине, что подтвердила подписанием Минских соглашений, поэтому именно в такой роли ее и рассматривают партнеры по нормандскому формату

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас после видеоконференции глав МИД ФРГ, Франции, Украины и России, сообщает Укринформ.

"Для нас было и остается очевидным, что также является основанием для нормандского формата, что сторонами соглашения являются Москва и Киев, что Россия и Украина подписали Минские соглашения, а не Германия или Франция, поэтому именно они остаются для нас сторонами конфликта", - заявил Маас, отвечая на вопрос о попытке Кремля представить стороной переговоров поддерживаемых Россией боевиков.

По словам Мааса, глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил сегодня признание Минских соглашений российской стороной, что должно означать признание ответственности за их выполнение.

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства также отметил, что во втором полугодии прошлого года на Западе "непосредственно почувствовали, что приход к власти президента Украины Владимира Зеленского придал сильный импульс Минскому процессу".

Он также отметил, что, несмотря на сложность общения в видеорежиме, министры показали способность обсудить "очень-очень много пунктов при наличии кое-где очень-очень разных оценок" и при этом найти определенные компромиссы и достичь определенных результатов при чрезвычайно сложных стартовых условиях. Впрочем, в ведении таких сложных переговоров персональный контакт является чрезвычайно важным, считает глава МИД ФРГ, который выступил инициатором видеоконференции.

Следующую подобную встречу планируется провести примерно через месяц.

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