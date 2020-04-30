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Espreso.tvСпортРоналду отказывается возвращаться в Италию из-за больного коронавирусом партнера

Роналду отказывается возвращаться в Италию из-за больного коронавирусом партнера


фото: Getty Images
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не собирается возвращаться в Италию из-за того, что его одноклубник Пауло Дибала заражен коронавирусом

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

34-летний португальский форвард хочет оставаться на родной португальской Мадейре вместе с семьей и не собирается возвращаться в Турин.

По информации источника, после того, как Дибала в очередной раз сдал положительный результат теста на коронавирус, Криштиану Роналду не горит желанием возвращаться в Италию.

В текущем сезоне португалец провел 32 матча, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи.

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