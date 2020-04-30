Роналду отказывается возвращаться в Италию из-за больного коронавирусом партнера
30 апреля, 2020, 21:18
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не собирается возвращаться в Италию из-за того, что его одноклубник Пауло Дибала заражен коронавирусом
Об этом сообщает Corriere dello Sport.
34-летний португальский форвард хочет оставаться на родной португальской Мадейре вместе с семьей и не собирается возвращаться в Турин.
По информации источника, после того, как Дибала в очередной раз сдал положительный результат теста на коронавирус, Криштиану Роналду не горит желанием возвращаться в Италию.
В текущем сезоне португалец провел 32 матча, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 22 апреля полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста сказал, что считает лучшим партнером по команде аргентинца Дибала.
- Напомним, 26 марта бывший президент итальянского "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи раскритиковал португальского футболиста Криштиану Роналду, оставшегося в Португалии во время пандемии коронавируса .
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