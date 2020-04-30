Рада поддержала закон об освобождении от налогообложения зарплат медиков, борющихся с COVID-19

30 апреля, 2020, 15:25

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который до конца июня освобождает от налога на доходы физических лиц-предпринимателей, работающих медиками и вовлеченных в борьбу с коронавируса

Соответствующий законопроект приняли в первом чтении при поддержке 336 депутатов, передает Эспрессо.TV.

В целом принимать законопроект депутаты отказались.

Документом предлагается продлить сроки налоговых льгот и ослабить администрирование для бизнеса, установленных предварительным антикризисными законопроектами №№3219, 3220, 3275.

В случае принятия законопроекту во втором чтении, из зарплат таких медиков не будут высчитывать 18% налога на доходы, что автоматически увеличит размер зарплаты, которую медики получат на руки.

Также закон предусматривает освобождение ФЛП от уплаты единого социального взноса за май 2020 года и продлевает мораторий на проверки бизнеса.

Также проект предусматривает уменьшение минимального размера уставного капитала банков с 500 млн до 200 млн грн и продолжение упрощенных процедур капитализации банков до 1 августа 2024 года.