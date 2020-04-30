Рада поддержала закон об освобождении от налогообложения зарплат медиков, борющихся с COVID-19
Соответствующий законопроект приняли в первом чтении при поддержке 336 депутатов, передает Эспрессо.TV.
В целом принимать законопроект депутаты отказались.
Документом предлагается продлить сроки налоговых льгот и ослабить администрирование для бизнеса, установленных предварительным антикризисными законопроектами №№3219, 3220, 3275.
В случае принятия законопроекту во втором чтении, из зарплат таких медиков не будут высчитывать 18% налога на доходы, что автоматически увеличит размер зарплаты, которую медики получат на руки.
Также закон предусматривает освобождение ФЛП от уплаты единого социального взноса за май 2020 года и продлевает мораторий на проверки бизнеса.
Также проект предусматривает уменьшение минимального размера уставного капитала банков с 500 млн до 200 млн грн и продолжение упрощенных процедур капитализации банков до 1 августа 2024 года.
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