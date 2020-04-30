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Espreso.tvОбществоРада поддержала отчет ВСК по расследованию взрывов арсеналов на военных складах

Рада поддержала отчет ВСК по расследованию взрывов арсеналов на военных складах

Верховная Рада одобрила отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы

Об этом передает Еспресо.TV.

За проголосовали 332 народных депутата. Закон приняли в целом.

Постановлением предусмотрено принять к сведению отчет ВСК и с целью дальнейшего расследования фактов пожаров (взрывов) на складах боеприпасов с 2014 по 2018 годы продолжить работу комиссии на 6 месяцев.

Офису генерального прокурора рекомендуется принять меры реагирования по фактам в отчете. Полный отчет ВСК предполагается заслушать на пленарном заседании Верховной Рады до 29 октября.

ВСК расследовала пожары на складе боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея, (Харьковская обл.), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог ( Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.

 

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