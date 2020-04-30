Рада поддержала отчет ВСК по расследованию взрывов арсеналов на военных складах

30 апреля, 2020, 14:38

Верховная Рада одобрила отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы

Об этом передает Еспресо.TV.

За проголосовали 332 народных депутата. Закон приняли в целом.

Постановлением предусмотрено принять к сведению отчет ВСК и с целью дальнейшего расследования фактов пожаров (взрывов) на складах боеприпасов с 2014 по 2018 годы продолжить работу комиссии на 6 месяцев.

Офису генерального прокурора рекомендуется принять меры реагирования по фактам в отчете. Полный отчет ВСК предполагается заслушать на пленарном заседании Верховной Рады до 29 октября.

ВСК расследовала пожары на складе боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея, (Харьковская обл.), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог ( Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.