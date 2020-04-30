 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели

"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные политические события недели, в частности то, как Украина будет выходить из карантина, какие планы имеет власть по восстановлению экономики и о внеочередной сессии парламента, которая состоялась сегодня.

К разговору присоединятся:

  • Марина Бардина, народный депутат, фракция, "Слуга народа"

  • Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

  • Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"

  • Оксана Савчук, народный депутат, внефракционный

  • Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция "Голос"

  • Дмитрий Лубинец, народный депутат, группа "За будущее"

    Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53

 

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 апреля, 2020 четверг

больше новостей

30 апреля, 2020 четверг

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать