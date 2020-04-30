"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели
Ведущий и гости программы обсудят главные политические события недели, в частности то, как Украина будет выходить из карантина, какие планы имеет власть по восстановлению экономики и о внеочередной сессии парламента, которая состоялась сегодня.
К разговору присоединятся:
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Марина Бардина, народный депутат, фракция, "Слуга народа"
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Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
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Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"
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Оксана Савчук, народный депутат, внефракционный
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Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция "Голос"
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Дмитрий Лубинец, народный депутат, группа "За будущее"
Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53
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