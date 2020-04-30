"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели

30 апреля, 2020, 17:02

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные политические события недели, в частности то, как Украина будет выходить из карантина, какие планы имеет власть по восстановлению экономики и о внеочередной сессии парламента, которая состоялась сегодня.

К разговору присоединятся: