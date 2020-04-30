"Несмотря на придурков авиакомпании", - депутат Холодов обозвал работников SkyUp, требовавших от него тест на коронавирус перед отлетом из Кипра
30 апреля, 2020, 17:50
Нардеп-"слуга" Андрей Холодов отказался проходить тестирование на коронавирус в аэропорту Кипра после того, как сам рассказал о том, что переболел COVID-19
Андрей Холодов обозвал работников в видеообращении на Facebook.
"Это представители компании, начитались прессы, и, видимо, эта компания SkyUp имеет большие перспективы с их руководством дальше продолжать, а может - и совсем остановиться, потому что мозгов полная корзина. Попробую добраться до Киева, несмотря на придурков в этой авиакомпании", - заявил он.
видео:
Отметим, что нардеп все-таки сел на рейс и опубликовал фото стюардессы в защитном костюме.
- Напомним, ранее Холодов заявил, что переболел коронавирусом на Кипре, после сюжета журналистов, о том, что он пробыл на острове больше месяца.
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