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Espreso.tvОбщество"Настоящие герои": Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником

"Настоящие герои": Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем пограничника сотрудников Госпогранслужбы

Об этом Зеленский написал в Facebook.

"Украинские пограничники - настоящие герои. Каждый день - и днем, и ночью - вы стоите на страже нашей безопасности. Вы первыми встречаете гостей нашей страны и украинских граждан, которые возвращаются домой. И всегда первыми готовы защищать Родину от угроз - атак врага или нового вируса. И даже сегодня, в день профессионального праздника, вы продолжаете устойчиво нести службу, чтобы наши граждане знали - границы страны находятся под круглосуточной надежной защитой ", - написал Зеленский.

Президент также вспомнил пограничников, отдавших жизнь за страну.

"Многие из вас отдали свои жизни, защищая границы Украины. И все мы верим, что вскоре мир вернется на наши границы. А пока желаю вам, дорогие пограничники, несокрушимого боевого духа и вдохновения. Крепкого здоровья вам и вашим семьям. Спасибо за службу, которую вы несете с честью и достоинством. Искренне поздравляю с Днем пограничника! Мы гордимся вами! " - написал Зеленский.

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